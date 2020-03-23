新冠肺炎疫情急速惡化，確診人數激增，日前卻發生行政院幕僚於疾管署直播留言中「帶風向、霸凌記者」一案，台灣民眾黨發言人楊寶楨表示，該幕僚在群組中操作輿論，不僅顯示其傲慢心態，也妨害民眾知的權利。

隨疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中的人氣飆新高，但有許多記者也發現，每當記者在每日疫報提問時，有許多網友會在直播留言中，怒罵「不要再問了」、「白癡記者」等字眼，讓人直搖頭。

針對不理性網友的言論，不少記者都希望指揮中心能導正視聽。然而上周竟還發生陳其邁辦公室主任李懷仁在留言區帶風向，引發醫藥記者批判，直言這是「以往從未有過的政治操作」。

楊寶楨認為，民眾對於事件的看法，有其表達的權利，中央防疫措施能全面落實，也有賴媒體記者報導說明，為民眾帶來正確資訊。她說，政府應保障新聞媒體的採訪自由，不應由幕僚在群組中操作輿論，不僅顯示其傲慢心態，也妨害民眾知的權利。

楊寶楨呼籲，政府官員們在防疫期間都辛苦了，但應避免煽動對立的舉動，不但模糊防疫焦點，也恐影響政府的公信力。

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(中時電子報)