造紙大廠正隆（1904）受惠產品毛利及經營績效提升，配合認列售屋收入挹注，2019年第四季及全年本業獲利顯著躍升，象徵本業獲利能力的營益率分創近24年半、近25年高點。2019年全年雖因比較基期較高，歸屬母公司稅後淨利仍創23.03億元次高，每股盈餘（EPS）2.08元。

正隆董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利1.2元，金額創近24年高點，盈餘配發率約57.69％，亦為近8年高點。以20日收盤價18.35元計算，現金殖利率達約6.54％。正隆今（23）日股價逆勢開高穩揚，最高上漲3.54％至19元。

正隆2019年合併營收403.87億元，年減1.93％，但毛利率22.84％、營益率8.7％，雙創近25年新高，本業獲利能力顯著躍升。雖因業外顯著由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利23.03億元，年減38.42％，仍改寫歷史次高，每股盈餘2.08元。

正隆2019年第四季營運動能顯著轉強，合併營收114.97億元，季增14.66％、年增12.91％，創近5年高點。毛利率25.02％、營益率11.81％，分創近19年半、近24年半新高，本業獲利能力顯著成長。

雖因新台幣強升，匯損致使業外虧損擴大，正隆第四季歸屬母公司稅後淨利7.72億元，季增11.33％、年增近1.18倍，創近7季高點。每股盈餘0.7元，優於第三季0.63元及前年同期0.32元。

正隆去年第四季認列售屋收入達10.31億元，挹注強力成長動能。而台灣營收79.57億元，季增18％、年增16.42％，獲利10.07億元，季增13.08％、年增11.83％。東南亞營收15.07億元，季增20.39％、年增84.86％，獲利0.46億元，較第三季及前年同期顯著轉盈。

至於正隆去年整體獲利仍出現衰退，法人指出，主因前年處分中國大陸子公司上海中隆、天津中隆股權，於業外合計認列28.59億元處分收益，估挹注每股盈餘近2元、比較基期墊高所致。若扣除此因素影響，整體獲利仍較前年成長。

正隆總經理蔡東和去年底法說時指出，在台灣營運穩健、原物料成本略降帶動產品毛利提升，中國大陸如期推動禁廢令、增添正隆外銷條件優勢，以及中國大陸及越南經營績效持續提升下，集團致力提升本業獲利能力的成果逐步顯現。

同時，正隆在都更計畫方面亦陸續完工銷售，包括「正隆天第」、「正隆富饒」等案均已陸續交屋，蔡東和指出，去年認列10億元營建收入、估挹注獲利2億元，今年預計可望再入帳24億元，挹注5億元獲利，對上半年營運展望樂觀看待。

(時報資訊)