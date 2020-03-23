受到比特幣從今年2月自萬元大關向下跌又幾近腰斬，再加上業績表現不佳，撼訊(6150)早盤打入跌停28.45元。相同是區塊鏈及虛擬貨幣概念股的主機板＆板卡個股，去年由盈轉虧，目前撼訊是首家揭露虧損資訊。

撼訊公布去年財報，全年獲利由盈轉虧，歸屬母公司業主淨利為-8106.1萬元，母公司業主綜合損益為-7688.4億元，EPS為前一年的4.02元大幅衰退到-2.43元。早盤個股打入跌停28.45元。撼訊今年前2月的合併虧損也達1522萬元，EPS為-0.46元。

撼訊成立於1997年，全球總部設立在台灣省新北市。撼訊以PowerColor品牌行銷全世界，目前是全球第三大繪圖顯示卡供應商，並躍升為AMD顯示卡出貨量前兩大的廠商。除了顯示卡產品外，撼訊科技也同時為全世界主要的IPC、FPGA及大數據、區塊鏈...等之新興產品事業群。

該公司主要商品包括：繪圖卡、工業用顯示卡、影音多媒體系列產品、電子類相關產品、FPGA事業平台相關產品、物聯網及生技醫療等。

(時報資訊)