劉真因主動脈瓣狹窄2月7日北榮接受主動脈瓣膜置換手術，因腦壓過高3月22日晚上22時22分不幸辭世。44歲國標舞女王劉真因心臟病開刀搶救至今，為了能讓病人和家人不受干擾，北榮院方和劉真辛龍夫婦的經紀人多低調不輕易回應，但停留在劉真FB上最新的影片觀看數和分享數卻一直增加。認識劉真的人都知道，她人生中最快樂的三件事，就是跳舞、結婚和生女。

雙子座的劉真是6月9日生日，也下再過1個半月不到，就是劉真45歲生日了，從小漂亮愛跳舞功課又好的劉真，私下卻很害羞，說話聲音也很小，而在她FB上最新一支FB中，分享了她人生中遇到的第一個最愛～跳舞，從小時候的芭蕾到長大的拉丁，她最愛在跳舞的自己，讓她感受到發光發熱的強烈存在感。

39歲那年，在感情上跌跌撞撞的國標舞女王，終於和外型完全不同的辛龍在夏威夷結婚，這場耗資5百萬大手筆的浪漫婚禮，正是辛龍對劉真愛的表現，其間有不少辛龍中上億樂透的說法，並獲得到直接證實，但辛龍愛妻護妻的努力，從追求劉真那天開始，周圍朋友都看在眼裡。

41歲那年，算是高齡產婦的劉真夫婦，甜蜜宣布將迎接新成員女兒，夫妻倆還特別和腹中寶寶拍了一組寫真，幸福和美麗指數都破表。婚前超級寵妻的辛龍，如今有了前世情人的陪伴，每天更是樂不可支，讓劉真忍不住抱怨老公「變心」，嬌喊辛龍如今看到女兒，眼睛就會變成愛心的形狀，搶抱女兒，劉真開口抱怨，辛龍才會「敷衍一下」。

正如同劉真自己在FB的影片中所說，「跳舞讓學到勇敢，面對挫折不放棄，而且會堅持到底….在人生最脆弱時也能堅強面對…」。如今勇敢劉真經歷45天和死神拔河後，留下摯愛先生辛龍和女兒霓霓辭世，這一天很多人為劉真流淚。

劉真美麗說BeautyTalk｜舞動屬於我的精彩人生

(中時電子報)