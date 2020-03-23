專家警告 美國監獄對新冠肺炎疫情沒準備

加州洛杉磯蘭卡斯特（Lancaster）州立監獄的一名囚犯經新冠肺炎檢測後，呈陽性反應。官員22日宣佈，這是州立監獄出現的首宗新冠肺炎病例。

據KTLA 5電視台22日報導，這名囚犯因為3月19日告訴獄方，說他覺得身體不適，當日起已隔離。接著他在3月20日檢測，並於22日獲得呈陽性反應報告。不過，他目前病況穩定，並接受治療。

就在官員調查，究竟是誰感染了這名囚犯時，當局已限制獄內行動。而任何有可能遭感染的對象，也將被隔離。

雖然加州州立監獄至今還沒有其他囚犯出現症狀，但奇諾（Chino）加州男子監獄（California Institution for Men）兩名工作人員已感染新冠肺炎，還有沙加緬度加州州立監獄（California State Prison）的兩名工作人員，以及1名扶桑州立監獄（Folsom State Prison）的工作人員都受到感染。

(中時電子報)