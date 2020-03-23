為解決地方財政困境，中國人民銀行銀川中心支行行長高波撰文指出，在地方政府直接發債融資基礎上，可考慮設立專事地方政府融資的政策性金融機構，通過在金融市場上發行機構債，向地方政府提供中長期穩定資金支援，中央政府信用背書支持。

人行旗下的中國金融時報23日刊登高波的文章，文中稱，成立專事機構發行機構債券，可有效緩解當前地方債過度依賴銀行持有，造成銀行機構借短貸長、資產負債表匹配失衡的問題，降低金融體系的系統性風險。中央政府可通過信用背書等「柔性介入」，提高此類機構債的市場吸引力，間接幫助提高地方政府融資的可得性和成本的可負擔性。

文章並認為，應建立差異化的專項債發行制度，解決當前中西部落後地區符合專項債要求的專案儲備少、籌資門檻過高的問題。健全地方政府債務披露和資訊公開制度，吸引證券、保險等非銀行投資者參與投資地方政府債券。

同時制定地方政府債務脆弱性評估標準，加強逆週期監管。進一步加強貨幣政策、宏觀審慎政策、監管政策等溝通協調，增強政策合力，防止政策衝突抵消逆週期調控效果。

(工商 )