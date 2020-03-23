新冠肺炎疫情重擊中國經濟，大陸國家發改委23日表示，2020年首兩個月全國新增就業增速較上年同期出現下降，尤其2月份城鎮調查失業率有上升，顯示疫情對經濟和就業帶來極大衝擊，會繼續把穩就業作為首要目標。

一財網報導，發改委副秘書長高杲23日在記者會上表示，疫情全球蔓延，難以預測對全球及大陸經濟的影響，當局推出減稅降費等支持政策，雖然目前就業形勢較嚴峻，但大陸經濟具有強大韌性、潛力和回旋餘地，經濟長期向好的基本面無改變。

發改委稱，將會同有關部門和地方，繼續把穩就業擺在突出位置，在加快推動已推出政策落地生效的同時，持續深化放管服改革，推動互聯網+，促進雙創深入發展，進一步激發市場活力，創造更多就業，努力減輕疫情帶來的不利影響，全力穩就業。

國家市場監督管理總局副局長孫梅君指出，全力支持企業復工復產，穩就業是現時的迫切任務。

(工商 )