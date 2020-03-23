智慧型手機風行，致數位相機市場持續萎縮，佳凌（4976）營運也受累，為降低數位相機帶來的影響，佳凌積極朝車用、安控、投影、視訊及新增的特殊大鏡頭五大區塊發展，但因轉型所需，投入研發費用較高，致去年轉盈為虧，每股淨損0.81元，另今年2月每股也仍出現0.17元的淨損。

佳凌因股價震盪過於激烈，從新春開紅盤後，股價就跌跌不休，合計波段跌幅達到51％，因而被主管機關點名須於上周五先行公布最近期獲利，今年2月因工作天數較少，營收僅7千萬元，呈年減15.66％，由於營收未達到損平水準，單月仍出現1900萬元的淨損，換算每股稅後淨損為0.17元。

受到台股23日再度暴跌拖累，再加上本業再度陷入虧損，佳凌一開盤即直接觸及跌停，以跌停價12.05元開出，所幸佳凌18日已搶先宣布採行庫藏股，擬在10至33元間買回2千張持股，在庫藏股護盤下，佳凌股價中場跌幅即告收歛，甚至一度回到差一檔站上平盤的位置。

(工商 )