潤隆殖利率達8.5％ 直飆漲停47元大關 12:402020/03/23 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤隆（1808）去年股利高達4元，呈現股利超額配發，誠意滿分，董事會配發股利，發好、發滿，殖利率已高達8.5％，今（23）日股價價量齊噴，午盤暫收在47元大關，漲幅達9.94％。 潤隆上周公布2019年財報，全年EPS下滑至2.13元；董事會決議，潤隆董事會決議，108年度擬每股配息2元、配股2元，股利共發放4元。 (工商 ) #潤隆 #股利 #殖利率 #元大關 #飆漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 股市短波－海悅配息4.5元 殖利率9.68％ 04:102020/03/19 證券．權證 穩懋擬配息7元 殖利率逾3％ 04:102020/03/19 證券．權證 《股利-營建》海悅擬配息4.5元，現金殖利率9.68％ 08:012020/03/19 財經 《股利-鋼鐵》春雨去年EPS 1.6元，擬配息1.2元、殖利率6.94％ 08:022020/03/19 財經 穩懋擬配息7元 殖利率約3.2％ 09:042020/03/19 財經 《其他股》業績、高殖利率都嘸效，泰昇吞流彈跌8％ 11:592020/03/19 財經 矽統九年首度配息 股價衝漲停 04:102020/03/20 證券．權證 台灣權王－環球晶凡甲 高殖利率護體 04:102020/03/20 證券．權證 《股利-其他》基士德擬配息4.5元，現金殖利率高達9.57％ 08:012020/03/20 財經 潤隆去年EPS下滑至2.13元 擬配發股利4元 15:402020/03/20 財經 財經熱門新聞 最慘還沒來！專家警告：美股恐從高點拉回40％ - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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