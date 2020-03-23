潤隆（1808）去年股利高達4元，呈現股利超額配發，誠意滿分，董事會配發股利，發好、發滿，殖利率已高達8.5％，今（23）日股價價量齊噴，午盤暫收在47元大關，漲幅達9.94％。

潤隆上周公布2019年財報，全年EPS下滑至2.13元；董事會決議，潤隆董事會決議，108年度擬每股配息2元、配股2元，股利共發放4元。

(工商 )