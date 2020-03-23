民進黨立委林楚茵、王定宇、羅致政、無黨籍台北市議員楊靜宇及中華民國獸醫師公會全國聯合會，今日於立法院中興大樓會議室召開記者會表示，目前並沒有證據證明寵物會得新冠肺炎，呼籲飼主不要隨意棄養動物。

王定宇表示，近日香港傳出兩起寵物犬感染新冠肺炎，因此據傳某些地方把整村的狗都殺掉。此訊息若確實，應盡快透過獸醫師做防疫檢疫，如非事實，應快讓民眾認知，避免寵物棄養潮出現。

林楚茵指出，近日因新冠肺炎，所以很多民眾會盡量不外出避免與人群接觸。此時家中有寵物，就會有很好的陪伴效果。飼主別因假訊息的恐懼做出錯誤決定，而出現棄養的現象。

獸醫師公會表示，寵物犬身體細胞對病毒的接受體和人類不一樣，WHO和世界動物衛生組織都已澄清，沒有證據顯示狗會感染新冠肺炎。而若居家隔離者因確診無法照顧寵物，可聯繫居住地動物防疫機關協助，千萬不要任意棄養毛小孩。

(中時 )