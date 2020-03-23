隨著新冠疫情逐漸在美國延燒，勇士總教練科爾最近接受《The Athletic》訪問表示，在當前如此艱困時刻，對於還在積極從前十字韌帶撕裂重傷恢復的「浪花弟」克雷湯普生相當難熬，甚至快到崩潰地步，但科爾相信浪花兄弟下季滿血復活！

「對於克雷湯普生來說，這是一個非常非常艱難的球季，因為他非常熱愛籃球，所以不想跟柯瑞一樣經常出現在場邊，」科爾表示，「我認為這沒什麼大不了，但對克雷湯普生而言，只能訓練或坐在場邊觀看比賽，已經快要讓他崩潰。」

尤其是勇士本季刻意擺爛，全力爭取今年NBA選秀狀元籤，在NBA宣布無限期停賽前，勇士只拿15勝50敗位居聯盟墊底，也成為首支宣告無緣季後賽的球隊，這對過去5年都協助勇士闖進總冠軍賽的克雷湯普生來說，自然相當難受。

「唯一值得高興的是，在宣告停賽前的最後幾個禮拜，克雷湯普生終於可跟隊友們一起進行投籃訓練，他很開心可以在訓練時上場，」科爾說，「他不想只坐在場邊觀看，這對他來說相當折磨，我毫不懷疑他跟柯瑞會在下季強勢復出。」

(中時 )