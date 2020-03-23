紫斑蝶過境雲林縣林內鄉，上午9點多每分鐘流量達千隻，國道3號因而封道讓蝶。（許素惠攝）

紫斑蝶過境雲林縣林內鄉，23日上午達到高峰，每分鐘流量達1000隻，國道3號因而封道讓蝶，這是今年春天蝶季第3度封道，全國紫蝶保護協會預測，如果天氣持續穩定，蝶流量極可能再創紀錄。

全國紫蝶保護協會副理事長陳瑞祥等人密切監測紫斑蝶行蹤，發現天氣及風向、風速都非常適合紫斑蝶飛行，上午8點多國道3號便封道，準便讓更多紫蝶順利飛過。

該協會監測，紫蝶數量從每分鐘300、400、500、700隻等一直攀升，9點多時流量高達千隻，是開春蝶季的最大量。

林內鄉長張維崢指出，因應新冠肺炎疫情，為避免群聚感染，今年停止舉辦紫斑蝶活動，改以舉行攝影比賽，鼓勵大家自由行來拍攝紫蝶，前3名及佳作都有獎金，也讓蝶迷可以透過網路照片體驗林內紫斑蝶之美，收件至5月底。

https：／／www.youtube.com／watch？v=F0pZdFnIm40＆feature=youtu.be

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