日勝生（2547）今（23）日躍居為營建股盤面焦點，受惠上周五將宣布實施庫藏股，今天一開盤果然立即發威，買單湧入，中午股價直奔久違的漲停，暫時鎖住在8.12元，漲幅達9.88％，一舉收復周線。

日勝生上周召開董事會通過2019年度盈餘分配計畫，配發股東現金股利總金額5.4億元，每股配發現金股利0.6元。

日勝生董事會並決議實施庫藏股，預定自集中市場買回2萬張，占公司發行股份2.19％，買回區間價格每股6元～10元，若低於區間價格下限，將繼續買回；預定買回期間2020年3月23日至5月12日。 日勝生表示，全球股市受疫情重創，日勝生庫藏股計畫除維護公司信用與股東權益，並凸顯對集團事業發展具備信心。

日勝生2019年營建事業因捷運宅「超、站S」滿足剛性需求，與板橋「日勝幸福站」一樓店辦受惠社區4,455戶萬人商圈，房價持穩並貢獻獲利。

日勝生並計畫2020年第二季推出「三芝休閒樂齡住宅」新案，延續中和「樂陶居」樂齡族群口碑期待，已於二月啟動開發，基地面積約5,864坪，總樓板面積規畫約19,303坪；桃園青埔也有新案「日勝新京站」推出，主力坪數為18坪、27坪精品宅。

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