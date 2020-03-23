新冠病毒衝擊全球，「宅生活」也由此因運而生，為一掃低迷的社會氛圍，國立臺灣工藝研究發展中心（工藝中心）與財團法人資訊工業策進會（資策會）攜手合作，並獲鴻海集團旗下鴻圖公司大力支持，共同策展線上虛擬博物館，即日起拿起手機就能一覽知名工藝家謝嘉亨「經典世代—陶瓷創作展」，讓民眾在家也能透過VR動態導覽，體驗藝術之美。

全球第一個運用陶瓷技法表現蒸汽火車的藝術家謝嘉亨，運用閃光釉創作交通經典系列作品，備受國內外讚譽，此次將作品結合3D VR動態實境體驗模式，讓民眾超越時空限制，透過手機彷彿走入博物館，盡情賞玩頂尖的工藝品。為創造身歷其境的體驗，謝嘉亨化身為線上專屬領路人，帶領觀眾漫步在鐵道史詩中，回顧臺灣人共同的記憶，為疫情寒冬帶來撫慰人心的正能量。

線上博物館展覽內容豐富，除了陶瓷創作外，這次加碼展出第四屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽展獲獎作品，以VR動態微觀的技術，讓民眾細細品味精巧的金工創作，透過藝術活動陶冶心性。

工藝中心主任許耿修表示，民眾積極配合防疫政策，因而大幅降低出入公共場所，為持續將藝術美感融入大眾生活，博物館可以主動出擊，與資策會合作，利用3D動態環景及VR技術，創造一個現場與雲端無縫的文化體驗空間，用全新的型態，進入每個人的生活。

資策會教研所所長蔡義昌指出，文化感動能夠舒緩疫情帶來的壓力，我們期許資策會成為文化界的後盾，整合業界資源和技術，與臺灣共體時艱，走出疫情的困境；下一個階段，資 策會將從人文視野的角度出發，協助文化演藝團體，導入適性的文化科技，全面升級表演的內容及形式，把感動和溫度持續傳遞出去。

資策澮強調，我國超前部署的防疫精神，同樣落實在5G與新科技的布局之上，資策會將持續與工藝中心合作新科技的文化應用，透過科技激發文化內容的多元創新，加速文化科技跨界系統整合與創新。

(工商 )