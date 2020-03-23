疫情延燒全球，各行各業受到影響，但也有受惠產業，許多企業實施遠距辦公或居家上班，因此帶動相關產業需求急速上升，因為遠距工作連網環境，使得網路及科技設備需求，以及資訊安全重要性大大提升，近期推出的亞洲第一檔資安ETF，近期完成募集近30億元成立，將於3月30日掛牌。

國泰網路資安ETF（00875）是台灣唯一以資安產業為主題的投資工具，成分股囊括耳熟能詳的國際防毒先趨「趨勢科技」和遠距視訊解決方案商「Akamai」等。近期疫情影響使得代表美國科技股的那斯達克綜合指數自高點下跌超過31%，待00875掛牌上市後，投資人可透過券商下單，逢低進行長線佈局，參與高成長性的資安科技股相關產業的成長趨勢。

國泰投信ETF團隊經理人游日傑表示，如同防疫期間口罩是必備的防護品一樣，防毒軟體也是現代人電腦必備的，一般人可能對於資安的重要性無感，但其實生活中，每天平均會發生2244起駭客攻擊事件，不分對象、國界，層出不窮的攻擊造成許多重大資安災情，例如2017年台灣因駭客攻擊損失達新臺幣8100億元。

國泰網路資安ETF(00875)，追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數，成分股涵蓋全球48家頂尖資安公司，例如擁有業界最齊全防火牆及VPN技術的「防特網」、大數據及人工智慧分析服務供應商「Splunk」等。

游日傑表示，物聯網時代，若不具備資安，新科技應用將無法普及，因此，資安將是不會退潮流的標的，因此，關心趨勢的全球投資人，無不積極湧入資安產業，各國政府也爭相提高資安設備及人才的投入，例如美國政府在2019年投入150億美元資安預算，歐盟則規劃20億歐元保護數位經濟的預算，而台灣在2019年的資安支出也達新台幣243億元，資安的重要性，政府與產業均相當重視，而且相信不管世界局勢如何變化，資安需求將是具備長期增長趨勢的標的。

(時報資訊)