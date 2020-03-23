基市府宣布，即日起進入基市各區圖書館需量體溫、戴口罩、手部消毒。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

基隆市長林右昌宣布，取消外木山長泳，31日上午也將舉辦基市社區感染的防疫演習，建構安全防護網。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

基隆市政府為加強新冠肺炎防疫工作，市長林右昌指示，即日起進入基市各區圖書館需量體溫、戴口罩、手部消毒，而5月定期舉辦的外木山長泳活動則取消，也建議家屬暫時停止探視長照及身障等養護機構，31日上午也將舉辦基市社區感染的防疫演習，建構安全防護網。

林右昌表示，防疫不是只有政府的工作而已，是所有全民大家共同來努力，即日起，民眾進出基隆市各區圖書館，除需量體溫、並以酒精消毒手部外，也需全面配戴口罩，自修室等座位密集區域建議撤部分座椅，採間隔座方式，以降低民眾聚集密度。

林右昌說，每年5月舉辦的外木山長泳活動，因報名參加人數平均約1500人以上，今年考量疫情因素，決定取消，以降低疫情蔓延的可能性；至於基市婦女學苑、長青學苑，第一學期課程全部暫停，相關退費說明將公告社區大學官網，請民眾見諒。

有關養護機構的防疫措施，除加強量體溫與消毒工作外，林右昌也指示社會處，再次檢視防疫及家屬探視等相關標準作業流程，經評估後，建議所有長照與身障機構，在疫情期間以視訊取代家屬直接探視，若仍需探視，僅限該機構的會客大廳，但須配戴口罩並保持距離，市府將持續依據指揮中心疫情指引，每日進行動態調整。

另外，市府也決定31日上午10時，在仁愛區成功國小對面的救國團停車場，舉辦社區感染防疫演習，演習內容包括模擬大規模社區感染、前進指揮所的運作等情境，林右昌要求全府科長級以上同仁、各區區公所參與，並邀請市內各大社區管委會及全市里長一起參加演習。

林右昌強調，此次演習不只為超前部署，務必做到徹底、務實與細膩，讓同仁及民眾更加瞭解如何建構安全防護網，以隨時應變。

(中時 )