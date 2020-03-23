遠距上課偷愛愛mic沒關 女大生銷魂浪聲享全班 12:592020/03/23 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女大生邊上課邊愛愛，呻吟聲傳遍課堂。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情燃燒，不少學校都改成遠距離學用視訊上課的方式進行，不過也因為都是在自家或私人空間，就傳出有女大生在上課的時候跟男友愛愛，還忘記把mic關掉，引起網友熱烈討論。 852.news報導，有網友日前在連登討論區貼出一段影片，影片中可以清楚的聽到，一名女子與男友疑似正在肉搏激戰的銷魂呻吟，全都透過電腦的麥克風傳到視訊課堂上，相當激情。 而這堂銷魂的遠距上課也被錄下，甚至被做成文字版放在網上而她的身分也遭到肉搜跟起底。 (中時電子報) #新冠肺炎 #遠距上課 #上課 #淫聲浪語 #女大生 #銷魂 #遠距 #愛愛 #mic 也許您會感興趣 推薦閱讀 LINE電腦版200人視訊會議可分享螢幕畫面 對應遠距工作需求 10:242020/03/19 科技 防疫宅在家 嘉義市學生模擬遠距教學上課 16:452020/03/19 生活 台新：美股撿便宜時機到 疫情受惠股優選 04:102020/03/20 產業特刊 雲嘉南戰疫 政府醫院全面部署 04:102020/03/20 地方新聞 《電腦設備》華碩VivoWatch攜桃園醫院，推遠距雲端健康管理 17:052020/03/20 財經 不斷在空中相逢交尾 螞蟻愛愛解密 19:002020/03/20 搜奇 大學實施遠距教學 教育部籲避免成社區防疫破口 17:262020/03/21 生活 1個月連續愛愛6次 國三女中獎偷偷墮胎露餡 08:542020/03/22 社會 若疫情未失控 私校工會：反對大學全面實施遠距教學 09:342020/03/22 生活 全面遠距教學受阻 中原策略長：教授最大對手是知識型網紅 10:292020/03/23 生活 社會熱門新聞 桃園警方防疫臨檢 有業者配合自主歇業14天 - 社會 遠距上課偷愛愛mic沒關 女大生銷魂浪聲享全班 - 社會 偷情害「封市」！他一夜溫存西班牙返國前女友 2500人隔離 - 社會 婦買屋嫌貴告仲介 法官判她敗訴：韓國瑜害的 - 社會 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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