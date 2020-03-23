目前新型冠狀肺炎疫情持續蔓延全球，國內居家檢疫者不斷增加，太平警分局為防處居家檢疫者未遵守規定，擅自外出甚至夜間趁隙進入轄內餐廳或設有卡拉OK伴唱之小吃部等處所，易引發群聚感染形成防疫壓力，太平警方近日加強臨檢作為，同時針對店內客人及店員落實身分確認，避免防疫漏洞，以維護市民安全。

太平警分局鑒於新冠肺炎國內居家檢疫者持續增加，為落實防疫政策，於近日陸續針對轄區內易聚集人群之餐廳及設有卡拉OK伴唱小吃部等處所實施臨檢，並宣導業者落實防疫消毒作為及防疫公告，如請業者加購手持額溫槍等設備，落實工作人員對入內消費之客人消毒和量體溫，期間警方並透過「M-POLICE」警用小電腦查詢是否有「居家隔離（檢疫）」之民眾擅離住居所情事，這幾天臨檢下來，所幸均無違反居家隔離（檢疫）者。

臨檢過程中，業者多表示目前小吃部生意真的很差，本小生意的他們對於疫情也會感到緊張，目前就盡量開窗，保持空氣流通，做好清潔消毒工作，一起共體時艱。

太平警方表示，將持續針對防疫及治安熱點加強臨檢，不讓應居家檢疫(隔離)者有外出趴趴走的機會，也呼籲民眾防疫期間盡量避免到密閉場所或人群聚集處，並養成勤洗手習慣，勿觸摸口鼻，減少疫情傳播及發生。

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(中時 )