清明連假將至，高速公路將湧入大量車潮，為分散連假尖峰車流並抑制短途旅次，高公局表示，假期前兩個周六、日採單一費率再7折，清明連假期間實施單一費率及每日0-5時暫停收費，收假日延長至10時。

另外，高公局提醒用路人出門前應做好車輛保養，避免車輛發生故障，導致影響行車安全及秩序。經統計，去年清明連假期間，國道事故共發生396件，多為追撞及擦撞事故，肇因主要為未保持安全距離、未注意車前狀態、或變換車道不當所導致，均屬人為疏失。

高公局表示，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及其他無法啟動等問題，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000到6000元罰鍰，而車輛缺水、缺油等問題，將處600到1200元罰鍰。

(中時 )