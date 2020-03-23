資深主播周玉琴即將告別主持近4年的政論節目《大政治大爆卦》，從今（23日）起重返主播台坐鎮《午間新聞》。她感性地說：「其實還真的滿捨不得，但無論是做節目還是播報新聞，我都是保持著同樣的工作態度，那就是會全力以赴！」

播出近4年的《大政治大爆卦》，長久以來一直是中天新聞的指標性節目，上週五（20日）是節目最後一次進棚，恰巧隔天就是周玉琴的生日，工作人員送上蛋糕提前為周玉琴驚喜慶生，讓她感動不已。周玉琴當場許下生日願望：「希望疫情能夠盡快退散！」接著她輕輕揮動手掌將蠟燭搧滅，笑道：「這個時候可不能用吹的，這樣會有飛沫傳染！」

接下來要迎接新的工作挑戰，周玉琴笑稱，第一時間想到的是：「那我以後該什麼時候吃午飯呢？」但專業的她也馬上強調，「當然改變的不僅僅是作息，還有看新聞的方式也將不一樣。過去我們會針對一些重要議題深入去討論，但播報新聞不一樣，要更全面地涉獵資訊內容。」談起這波新冠肺炎(COVID-19)疫情，周玉琴認為「這次是全球的挑戰，不單單只有台灣，我覺得媒體具有社會責任，媒體本來就應該要監督執政者，但我們被賦予的社會責任，並不只有批判而已，很多時候還需要做出『提醒』。」

平時都自己開車上下班的周玉琴，雖然避開搭乘大眾運輸工具，對於各種防疫步驟仍是非常重視，「我一上車就會消毒我的方向盤、家裡的鑰匙，甚至回到家，還會消毒『鞋底』。」人緣非常好的周玉琴也提到，今年因為疫情的關係，已經取消許多熱情要為她慶生的聚會，只有幾個非常要好的朋友、且是最近沒有出國的人，才會相約見面，「現在最希望的就是大家都能平安，然後一定要好好珍惜我們所擁有的一切！」

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(中時電子報)