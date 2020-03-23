新冠肺炎疫情衝擊，不僅社會人心惶惶，各單位也不敢輕忽，為防疫做足最佳準備，教育部表示，為維護檢疫隔離學生權益，國中會考將實施第二次考試，除原訂5月16日、17日之外，教育部規劃於6月13日、14日舉辦二次考試，兩次考試相隔4周，為史上首見會考二次考試之例。

教育部表示，如果在5月期間，還有因為肺炎疫情在家進行隔離的學生，在隔離期滿後，無發燒或咳嗽症狀，就可參加第二次會考。教育部強調，這是考慮到被隔離主要不是學生本身因素，且考試攸關未來升學權益，還是需要給予考生保障，不過若是確診學生，就無法參加考試。

對於考場安排上，教育部目前研擬將會採梅花座形式，兩個座位相距兩公尺以上，參與考試考生也應全程配戴口罩，若是考試當天才有發燒症狀者，也應有備用隔離考場讓學生使用。至於家長陪同問題，考量到群聚風險，也無法對家長做旅遊史調查，教育部指出，不排除在國中設置服務區，由國中老師一起陪同。

教育部統計，這一屆的會考生人數約有20萬餘人，史上第一遭採兩次考試，「也會盡量讓出題老師的兩次題目鑑別度相同」讓兩次考試達到公平。

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(中時電子報)