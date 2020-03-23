新竹市宋姓男子在網路上散布「新竹市政府3月20日下午停班」的不實訊息，地檢署檢察官侯少卿迅速在當晚指揮新竹市警局刑大蒐集證據，傳喚宋男進行偵訊，23日完備公告程序，偵查終結予緩起訴處分。
市府交通處官方網站訊息公告，「新竹市交通處20日下午預防性消毒並暫停洽公，若有民眾需辦理相關事宜，請於23日再前來辦理」。下午16時26分在批踢踢實業坊Gossiping版，出現「[爆卦]新竹市政府似乎停班了」的標題。
內容稱「剛剛同事的親戚在新竹市政府上班的說下午停班囉，疑似有確診案例，坐等新聞中」，散播「似乎停班」、「疑似確診」的不實訊息，引發200則留言，167人參與討論。
市府隨後在官方網站就「網傳市府停班一事，衛生局說明」公告， 澄清稱「因有市府同仁為疑似病例，故先行啟動相關防疫作為，但經採驗後該員確認為陰性，故排除狀況，市府也無停班之情形」。
檢警初步查證確認刊登人是宋姓男子，通知宋男到案說明，宋男稱和鄭姓同事聊天得知，鄭的姊姊在市府交通處任職，因辦公室消毒未上班而發該文，宋男並在貼文下刊登澄清文。
檢察官認宋男因一時失慮致罹刑章，事後已深表悔悟，諭知緩起訴處分金2萬元及刊登澄清文後，認應不至再犯，予緩起訴處分。
(中時 )
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