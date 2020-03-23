45歲傅姓女子設下違法吸金騙局，自2016年至2018年間以高額現金折讓及醫院標案等投資方案對外非法吸金，，詐稱投資利率可高達4％，向34名投資人詐騙25億3千多萬元，其中有人投資高達4千多萬。台中地檢署依違反《銀行法》及詐欺等罪，將她起訴。

起訴書指出，傅女是美商威望公司台中營運處經銷商，自2016年起對外佯稱，威望公司將產品銷售給醫療院所，都需開立發票，若投資人以現金支付投資，可取得現金折讓4％，只要3至14天的投資利率可達4％、5％，換算成年利率有104％至486％。

傅女並偽造給多家大型醫院及個人的出貨單，提供投資人查閱。為誘騙留住投資屆滿的本金，傅女向投資人鼓吹參與醫院標案投資，投資1年每月可獲利3％，換算年利率36％，傅女並出示偽造的招標公告，取信投資人，投資人信以為真一窩蜂投入。

2018年10月間，傅女逐漸周轉不靈，無法支付利息，也不退還本金，在投資人追問下，她竟以2個假帳號對話截圖，編造威望公司會計因帳務問題而無法支付利息，直到紙包不住火，才向投資人指稱，「都是她一個人做的」，「實際上就沒有支票、沒有折讓」她將投資金拿去做地下匯兌，被黑吃黑賠了一大筆錢，部分投資人才知受騙。

傅女自2016年至2019年間共有34人投資總金額高達25億3613萬餘元，其中，有不少人投資金額高達上千萬元，損失龐大。

(中時 )