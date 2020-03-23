新冠肺炎疫情衝擊，新北市萬里國小雖然位處偏鄉，學生所需要的口罩等防疫物資卻不虞匱乏，幕後功臣校護楊翠芳，因為平時處理學生傷病時發現，萬里地區部分家長無法為孩子準備充足衛生用品，在平時即以學生人數三至五倍的數量購置口罩及相關衛生用品，開學前蒐集洗手影片並簡化流程指導老師如何向學生教學，協助學校對抗疫情。
防疫視同作戰，萬里國小校園防疫物資均已備妥，校護楊翠芳因為平時看到孩子個人衛生用品不足，所以主動爭取經費購置，在孩子需要時提供，誤打誤撞為學校儲備了充足的口罩等防疫物資；開學前蒐集洗手教學影片，於防疫會議將流程簡化後，指導老師如何正確教學，讓孩子學會正確洗手，帶領學校師生安然的面對嚴峻的疫情。一年級的小朋友說：「護士阿姨教我們洗手的方法，簡單又容易學會，我要回家教媽媽。」
楊翠芳表示：「看見偏鄉孩子的不足，希望能為孩子做更多」，由長庚醫院兒童門診護士轉任校護今年是第4年，當初因為喜歡小孩，所以選擇到學校服務，平時經由學生傷病處理，發現部分家庭對孩子無法提供充足的照顧，每學期固定的視力、牙齒檢查，結果不佳的孩子他總會特別關心，並主動致電家長提醒就醫，因為這將影響孩子一生，這次很高興能貢獻自己的力量，陪伴學校師生一起對抗疫情。
(中時 )
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