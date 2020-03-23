新北市萬里國小校護楊翠芳開學前蒐集洗手影片並簡化流程指導老師如何向學生教學，協助學校對抗疫情。（萬里國小提供）

新冠肺炎疫情衝擊，新北市萬里國小雖然位處偏鄉，學生所需要的口罩等防疫物資卻不虞匱乏，幕後功臣校護楊翠芳，因為平時處理學生傷病時發現，萬里地區部分家長無法為孩子準備充足衛生用品，在平時即以學生人數三至五倍的數量購置口罩及相關衛生用品，開學前蒐集洗手影片並簡化流程指導老師如何向學生教學，協助學校對抗疫情。

防疫視同作戰，萬里國小校園防疫物資均已備妥，校護楊翠芳因為平時看到孩子個人衛生用品不足，所以主動爭取經費購置，在孩子需要時提供，誤打誤撞為學校儲備了充足的口罩等防疫物資；開學前蒐集洗手教學影片，於防疫會議將流程簡化後，指導老師如何正確教學，讓孩子學會正確洗手，帶領學校師生安然的面對嚴峻的疫情。一年級的小朋友說：「護士阿姨教我們洗手的方法，簡單又容易學會，我要回家教媽媽。」

楊翠芳表示：「看見偏鄉孩子的不足，希望能為孩子做更多」，由長庚醫院兒童門診護士轉任校護今年是第4年，當初因為喜歡小孩，所以選擇到學校服務，平時經由學生傷病處理，發現部分家庭對孩子無法提供充足的照顧，每學期固定的視力、牙齒檢查，結果不佳的孩子他總會特別關心，並主動致電家長提醒就醫，因為這將影響孩子一生，這次很高興能貢獻自己的力量，陪伴學校師生一起對抗疫情。

(中時 )