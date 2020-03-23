全球新冠肺炎疫情加劇，境外移入確診案例攀升，台中市長盧秀燕23日表示，市府23日祭出3大防疫措施，包括活動人數限縮為戶外500人、室內300人以下；關懷據點課程全面暫停，共餐改餐盒形式；協調五大夜店業者自主停業2周，請市民配合，以防疫為第一要務，全力降低感染風險。

盧秀燕上午出席潭子國民運動中心上樑典禮，針對三大防疫措施對外說明。她表示，台中在歐美地區工作及留學的人數不少，這兩天返國潮很多，原來台中市在3、4天前，居家隔離與檢疫的人數大概是1000人，但短短3天，至今已暴增到5000人，城市防疫需求與壓力倍增。

盧秀燕指出，為因應此情形，也讓城市防疫工作更安全，自今日起，台中全面加強防疫工作，三大措施，請市民配合。第一，原來衛福部疾管署公布的新冠肺炎「公眾集會」因應指引為戶外1000人、室內500人以上活動不建議舉辦，台中市加嚴管制為限縮為市府與所屬管轄機構舉辦活動或集會，限縮在戶外500人、室內300人以上不舉辦，加嚴加密，降低群聚感染風險，希望大家配合。

第二，針對較近距離接觸的場合加強安全檢查，比如夜店等場所，台中市境內五大夜店業者已自主配合停業2個禮拜，希望人與人接觸較頻繁的餐飲業或商業活動盡量避免。第三，全市開設408處社區關懷據點，白天活動或課程全面暫停，若長輩有用餐需求，改以便當盒讓長輩帶回家食用。

(中時 )