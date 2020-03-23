統一超(2912)7-ELEVEN搶攻「在地潮食」商機，預計3月25日起與知名品牌聯名展開「在地潮食」主題專案架活動，主打「迪化街百年名店潮聯名」、「最強台灣味小吃」、「最愛懷舊古早味」、「超商翻玩老字號」等4大類型，預計帶動相關業績成長20%以上。

統一超7-ELEVEN去年看準台灣小吃魅力，將零食結合地方名特產開發出差異化商品，首創台式小吃創意零食只有在7-ELEVEN買的到，當中像是可樂果烤香腸口味，創下一個月熱賣20萬包的佳績，活動帶動類別業績較前年成長30%，今年7-ELEVEN再度與國內大廠攜手開發創新獨家新品，將台灣人從小吃到大最熟悉的國民美食，從名店糕點、魯肉飯、蚵仔煎到香雞排，神還原成各式零食餅乾，更進一步擴大結構將最具台灣味的食材融入各式糖果、飲料、冰品、甜點當中，盼能掌握清明連假宅在家商機，消費者不用出遠門，來趟7-ELEVEN就能吃遍台灣。

統一超7-ELEVEN表示，今年打造全新企劃，3月25日起首度與迪化街百年糕餅名店李亭香、江記華隆、國民美食鬍鬚張、扶旺號等知名品牌聯名展開「在地潮食」主題專案架活動，主打「迪化街百年名店潮聯名」、「最強台灣味小吃」、「最愛懷舊古早味」、「超商翻玩老字號」等4大類型，近20款在地獨家新品搭配指定糖果零食，預計帶動相關業績成長20%以上。

統一超2月合併營收為197.97億元，年成長1.77%，累計前2月合併營收為425.02億元，年成長5.26%。

(時報資訊)