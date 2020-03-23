《債市》5年期增額公債，得標利率再創新低 13:072020/03/23 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今受財政部委託，標售5年期109年度甲類第1期中央政府建設公債─增額公債，今標售最高得標利率為0.437%，較上一期下滑13.3個基本點，再創新低。 今天得標行業別，以銀行業和保險業占比最高，分別達48%及33.2%。 總投標倍數為2.74，發行金額為250億元。 (時報資訊) #公債 #增額 #創新低 #標售 #年期 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄土地標售 10標全壘打 04:102020/03/19 產業．科技 今日股市備忘錄 04:102020/03/19 證券．權證 地美價廉 高雄土地標售紅不讓 04:102020/03/19 地方新聞 央行決議降息1碼救經濟 重貼現率創新低 16:302020/03/19 財經 非常時期 研訓院提超前部署產業轉型 04:102020/03/20 金融．稅務 對抗疫情衝擊 英國央行將加速收購公債 09:122020/03/20 財經 大陸3月LPR報價不變 人行將在港發行央票 11:102020/03/20 財經 嘉義馬稠後園區招商 預計6月標售產業用地 17:512020/03/20 財經 恐慌情緒瀰漫... 布局美債基金 分散風險 04:102020/03/23 投資理財 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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