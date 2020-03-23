央行今受財政部委託，標售5年期109年度甲類第1期中央政府建設公債─增額公債，今標售最高得標利率為0.437%，較上一期下滑13.3個基本點，再創新低。

今天得標行業別，以銀行業和保險業占比最高，分別達48%及33.2%。

總投標倍數為2.74，發行金額為250億元。

(時報資訊)