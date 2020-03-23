新冠肺炎疫情使飯店、旅遊等觀光類股營運遭逢嚴峻衝擊，近期全球股災致使股價進一步受創。向來績優的晶華（2707）也難抵市場信心潰堤衝擊，今（23）日股價失守百元關卡、下探90元跌停價，創下2006年11月中以來13年4個月新低。

晶華股價自鼠年開紅盤後雖走跌，至3月10日仍守穩150元關卡。惟11日迄今股價跌跌不休，近9個交易日跌幅高達4成，市值初估蒸發達76億元。截至12點半，晶華跌幅仍逾6.5％，在觀光股中表現偏弱。

受新冠肺炎疫情衝擊商務及觀光旅遊市場，晶華2020年2月自結合併營收3.78億元，月減44.89％、年減29.03％，創逾7年低點。累計1～2月合併營收10.66億元，年減9.15％，為近6年同期低點。

晶華表示，新冠肺炎疫情致使全球商務旅遊中斷，加上日、韓疫情增溫，使2月大台北觀光業營收大減，餐飲部門營收亦因春酒及喜宴延期或取消衝擊。不過，大台北以外酒店受惠連假及國旅需求大增，整體營運逆勢成長，減少對集團整體營運衝擊。

晶華表示，早在1月初疫情初期，集團即全面啟動防疫措施，目前進一步提升至防疫2.0，確保酒店賓客安心無憂。集團亦針對全台據點同步推出各項因應的住房餐飲行銷活動，順勢主打五星外帶外送餐點、外燴等服務，盼進一步鞏固市占率。

面對抗疫非常時期，晶華集團各據點亦將提前進行年度預定的客房整修工程與深層保養清潔，同時研擬全方位的員工培訓計畫，以持續提升品牌優質形象。據了解，今年開業10周年的捷絲旅林森館，即預計4月6日起至6月30日暫停營運，提前啟動全館裝修計畫。

而台北晶華館內的麗晶精品，在結合酒店餐飲與住房資源、提供吃喝玩樂一站式服務的城市度假體驗，並針對忠誠顧客推出客製化服務，效益帶動今年1～2月業績仍逆勢成長。3月除迎來三宅一生進駐，第二季亦將有不同品牌陸續開幕，盼降低疫情對營運衝擊。

晶華表示，將積極以創新行銷策略開發新客源、持續提升客房餐飲設備，提高食安作業管理，以優化服務品質、落實能源節約、降低成本提升競爭力，盼以飯店業龍頭地位引領觀光產業平穩度過非常時期，並在疫情過後迅速回溫，維持營收佳績、保持海內外市占率。

(時報資訊)