新冠肺炎（COVID-19）疫情全球疫情漫延，正當國內防疫忙得不可開交之際，屏東卻有不肖國人罔顧疫病傳播風險，營利涉嫌載運31名越南籍偷渡客來台，讓負責查緝的海巡署直呼「真是太超過！」海巡署偵防分署連江查緝隊根據情資，在地檢署指揮下，會同海巡、警方多個單位，21日於屏東小琉球外海查獲31名越南籍偷渡客，有效防堵不法偷渡成為防疫破口。

連江查緝隊指出，本案於21日派遣艦隊分署澎湖海巡隊巡防艇，在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍某漁船載運越南籍偷渡犯31名（24男7女）及本國籍犯嫌2人，全案依違反《入出國及移民法》等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

連江查緝隊進一步指出，新冠肺炎疫情日益嚴峻，專案小組為避免偷渡客成為防疫破口，運用大數據分析技術，全面清查可能涉案船隻、車輛後，眼見時機成熟，便調派3艘100噸級巡防艇於海上進行攔截圍捕，及時阻止該艘我國籍漁船載運偷渡客闖關入境。而為確保防疫安全，查緝人員除全程穿著防護衣、口罩等「全副武裝」，並由茄萣衛生所與防疫局人員實施檢疫工作。

連江查緝隊強調，不法偷渡集團為牟取暴利，罔顧國人健康安全，企圖載運越南籍偷渡客入境，對我國防疫工作已造成壓力；為展現防疫決心，有效打擊不法偷渡，呼籲民眾如有發現不法，請即撥打海巡專線「118」免付費報案電話提供線索，共同為維護社會治安與防疫盡一份心力。

31名搭船準備偷渡來台的越南籍人士下船後逐一經過檢疫。（圖／翻攝畫面）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)