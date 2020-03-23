新冠肺炎漫延全球，為避免有未依居家檢疫規定到夜店飲酒作樂恐引發群聚感染，而成為防疫破口，台中市警局會同市府相關單位針對大型夜店強力臨檢，並進一步對業者道德勸說停業，今天已有5家大型夜店回應，即日起暫停營業2週，確保消費者健康及安全。

這五家大型夜店分別是「MUSE」、「ALTA CLUB」、「SHOW HOUSE秀屋」、「18TC」及「X-CUBE」，全數在西屯及南屯區轄內，同時嚴格要求員工不得出國，以免染疫後返台上班導致整家店都遭波及，同時對消費者加強量體溫及消毒的作為，願意配合政府防疫政策，一同為防疫工作盡一份心力，確保消費者健康及安全。

目前新冠肺炎進入高峰期，中市警方也不敢大意，針對轄區內年輕人易聚集的娛樂場所臨檢，有的夜店除在門口貼出「體溫超過37.5度者，謝絕入場」字眼的防疫公告，工作人員也手持額溫槍和消毒水在門口幫進場客人消毒和量體溫。

警方臨檢時還透過「M-POLICE」警用小電腦查詢是否有應居家隔離（檢疫）民眾擅離住居所情事，衛生局也宣導防疫觀念，只要民眾進入密閉場所，希望謹記「勤洗手、戴口罩」的觀念，維護自身及他人安全，盼望讓整個防疫工作做到滴水不漏。

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(中時電子報)