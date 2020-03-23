立法院教育委員會今天上午邀請教育部列席就「2020東京奧運備戰防疫措施」、「運動產業紓困及振興方案」、「原住民族體育人才培育政策檢討」進行專題報告並備詢，出席的教育部體育署署長高俊雄表示，不論今年東京奧運是否延後，體育署都以保護運動員健康安全為優先。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，2020東京奧運不會取消，但延期是可能選項，會在4周內做出決定，日本首相安倍晉三也鬆口，如果新冠肺炎疫情使得運動會安全性無法獲得確保，可能無法避免東奧延後舉行，加拿大和澳洲也放話若東奧不延期就絕對拒絕派運動員參賽。

高俊雄回應，會尊重加拿大決定，但也不會因為其他國家的決定，影響中華隊是否參加奧運，在確保選手健康安全優先下，中華隊應該會參加東奧，現在也是按照行程進行組團工作。

對於立委要求體育署徵詢運動員參賽意願，甚至疫情蔓延的話應拒絕派隊參賽，高俊雄表示，尚未訂出選手表態期限，目前中華隊只有射箭、射擊跟桌球有團體賽，若有選手因為擔心疫情退出，也有遞補人選。

至於立委要求體育署長應該幫助受到疫情影響的行業，如運動彩券行、中華職棒和其他特殊團體，高俊雄透露已向行政院提出新台幣5億多的補助金額。

(中時 )