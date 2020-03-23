刑事局今天表示，新北市陳及邱姓民眾涉嫌於臉書轉發散布「發布臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月17日開始，所有上班族學生(強制性)休假以免傳播，檢查連結以查看您的縣市是否已列出：http：／／bit.ly／MandatoryPaidLeave」的圖文訊息，明顯虛假不實。偵查第四大隊約談2人到案。

據了解，該2人在未經求證截圖訊息的真實性下，即發文轉貼至facebook社團或於LINE群組，引發議論，警詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」，移送新北地檢署偵辦。

此外，桃園市游姓民眾在LINE轉發留言造謠稱，「新冠病毒第34、41例為南崁大竹人，曾去過台茂、大江、林口長庚、林口竹林山寺等區，尤其是第34例為超強傳染源，近期大家都要小心」疫情假訊息，致民眾將未經查證的假訊息轉發，造成不知情居民恐慌，詢後同樣依紓困振興特別條例的散播不實訊息罪，移送法辦。

刑事局指出，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已於2月25日經總統公布，涉嫌違反第14條「散播不實訊息罪」，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，呼籲民眾切勿散播或轉傳肺炎疫情假訊息。

(中時 )