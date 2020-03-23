和美老人互助會宣布解散，2700多位會員全都沸騰了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

和美老人互助會宣布解散，2700多位會員全都沸騰了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

和美老人互助會宣布解散，2700多位會員全都沸騰了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

和美老人互助會也倒了！繼彰化市老人互助會宣布解散後，和美也爆發財務危機，這個月停止會員死亡每人30萬元喪葬補助，今天召開會員大會，決議宣布停止發放互助金、解散老人互助會、請會計師查帳清算財產，2700多位會員全都沸騰了，家屬哭

，死了也領不到，老人也哭，活著也白繳，「生死都很艱難」。

和美老人會互助會在1990年成立，會員往生，每死一位，會員就繳100元，若當月有10人死亡就繳1000元，以此類推，往生者可領到30萬元互助金，會員最多達4000多人，但隨著老人凋零，會員負擔加重，撥出的互助金也越來越多，呈現入不敷出，撐不下去。

這種機制的遊戲規則，隨著老化，遲早會面臨撐不下去，應該即早規範，但沒有立案，直到紙包不住火的大爆發，上個月發現問題後，和美老人互助會先凍結支出老人互助金，本打算，喪葬補助金打折發7成，但近月死亡就23人，老化潮洶洶，問題遠比想得還嚴重，今天決議解散，23人也不給互助金，這些家屬憤怒，今天起才宣布解散的啊，這樣追溯是吃人嗎？

老人們群聚，也紛紛流下眼淚，表示近幾年來，一個月死亡常超過20人，還借錢來繳會，替子女留下債務，但最後連棺材本沒了，這是什麼道理啊？還被規勸說，做功德活得久一點，「知道借錢活得很苦嗎？簡直生不如死啊！」更有哭豪「為什麼要讓我活這麼久！」讓人鼻酸。

議員賴清美表示，加入老人互助會成員都是經濟上比較弱勢，資訊比較少，加入這種沒有立案、沒有明天的互助會，卻沒有人提醒過會有問題，真的讓人難過，幾年前別的縣市就爆發這樣問題了，彰化接下來也要連環爆，因應之道是什麼？

會場氣憤、崩潰，發起籌組自救會要長期抗戰，要求公開帳務，現任會長謝式穀表示，老人的心痛完全可以理解，可以對我吐口場，但不能丟石頭，會要開下去，把財務清算清楚，依比例發還給大家。

和美老人互助會沒不動產，但還剩多少存款？還在清算中，謝式穀表示，現任的帳目都會攤出來，但之前幾任，有的往生，有的趟在床上。

繼彰化市老人互助會宣布解散，和美老人互助會跟著倒，員林也搖搖欲墜，彰化縣13個老人會撐下去，誰是承接最後受害的稻草。

(中時 )