「國標女王」劉真在與病魔纏鬥45天後，仍不幸於22日晚間22時22分辭世。與劉真私交甚篤的王彩樺在臉書難過發文，表示「早上起床看到新聞，劉真老師離開了，很難過到講不出話來」，萬般不捨的她，也為劉真手抄心經，「現在能為您做的小小事，就是求佛祖好好照顧劉真老師，保佑辛龍、霓霓，還有老師的家人」。

王彩樺文中寫道，「想到以前主持《快樂有Go正》那一段時間，我們的相處好快樂就像家人一樣，我們都愛善良美麗溫柔又溫暖的老師。老師辛苦了，您現在不痛了～但我們很捨不得您～」。

王彩樺上月底便為劉真手抄心經祈福。（摘自臉書）

王彩樺除了祝福劉真一路好走，也為痛失另一半的辛龍加油，並請劉真的家人節哀，而從小就沒有媽媽陪伴的她，更心疼的是劉真的4歲女兒霓霓，一句「寶貝惜惜」超催淚，逼哭許多網友。

信佛虔誠的王彩樺日前就已特地透過遠在印度的上師菩曼仁波切為劉真念經祈福，並在印度寺廟點108盞燈，她也手抄心經祝福她早日康復。雖有這麼多人為劉真集氣祝福，她仍撒手人寰。

(中時 )