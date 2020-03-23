嘉義縣政府指升防疫規格，計畫引進一款人臉自動測溫系統，自今23日起一連2天在縣府大門測試。（呂妍庭攝）

這款人臉自動測溫系統，約1秒就能測出體溫，且溫度超過37.5度，還會發出警示聲響。（呂妍庭攝）

除保全外，嘉義縣政府各局處室每天要輪班派員在大門口分工幫同仁量體溫、噴酒精。（呂妍庭攝）

額溫槍費人力 嘉縣計畫引進人臉測溫

嘉義縣政府指升防疫規格，計畫引進一款人臉自動測溫系統，自今23日起一連2天在縣府大門測試，嘉義縣長翁章梁也親自試用，縣府行政處指出，如果系統測試順利，除了自動體溫量測功能外，未來將考慮進階加入人臉辨識，取代傳統員工上下班刷卡功能，不過現階段會先以防疫為最優先考量。

嘉義縣已啓動出入大門管制措施，因縣府沒有志工，保全人數有限，各局處室每天要輪班派員在大門口分工幫同仁量體溫、噴酒精，礙於紅外線熱像儀成本過高，縣府規畫引進一款人臉自動測溫系統，結合平板和熱像鏡頭等功能，一台有1024個偵測點，約1秒就能測出體溫，且溫度超過37.5度，還會發出警示聲響。

行政處表示，這套系統具備人臉辨識系統及自動量測功能，目前必須至少需要2位人力進行入口管制，一旦啟用自動偵測系統，機器測溫將自動進行，額溫低於37.5度會閃綠燈，當事人就可以進入，如果超過37.5度，將由保全人員進行後續必要處理。

(中時 )