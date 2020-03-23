台中市大雅警分局為防止居家檢疫者趴趴走，22日深夜動員警力，前往酒店、KTV及電子遊藝場等特種行業臨檢。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

全球新冠肺炎疫情嚴峻，台中市大雅警分局為防止居家檢疫者趴趴走，22日深夜動員警力，前往酒店、KTV及電子遊藝場等特種行業臨檢，並請業者善盡責任，落實防疫並加強通報機制。

大雅警分局長林宏儒表示，疫情期間轄內KTV、電子遊藝場和酒店等場所的人潮已不如以往，此次出動警力臨檢轄區內大型飲酒場所，除落實防疫政策、維護民眾健康外，也避免居家檢疫或隔離的民眾在外趴趴走加重疫情。

為避免轄內娛樂場所成為「防疫破口」，大雅分局特別自製宣導牌向在場民眾及業者宣導政府最新防疫政策，呼籲民眾儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，也請業者善盡責任，營運時落實防疫，並加強通報機制，若有發現疑似居家檢疫者，立即向警方通報。警方臨檢過程也全程配戴口罩、手套等防護裝備，對於疫情絲毫不敢鬆懈。

大雅警分局指出，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，違反居家隔離者，可罰20萬至100萬元，違反居家檢疫措施者，也可罰10萬至100萬元，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，一旦發現有違反防疫規定，將通報衛生主管機關依法裁處。

(中時 )