三家上櫃鋼廠公布股利，扣件廠恒耀(8349)預定配發現金股利每股2元；世鎧(2063)擬配息2.5元；松和(5016)預計配息1.3元。

去年全球汽車業下滑，恒耀國際去年EPS降至2.16元，董事會決議以資本公積發放每股現金股利2元。

恒耀去年全年營收99.25元，營業淨利3.74億元，淨利歸屬於母公司業主2.51億元，每股基本盈餘2.16元，低於前年的5.43元。

世鎧去年獲利相對持穩，基本每股盈餘3.36元，擬配息2.5元，訂4月9日為除息交易日。

世鎧2019年營收11.17億元，淨利歸屬於母公司業主1.51億元，基本每股盈餘3.36元，略低於前年的3.67元。

去年鋼價走跌，松和工業2019年EPS降至1.91元，決議發放現金股利1.3元。

松和2019年營收23.89億元，淨利歸屬於母公司業主9454萬元，基本每股盈餘1.91元，低於前年的3.81元。

(時報資訊)

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