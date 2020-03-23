新冠肺炎疫情延燒，台灣累計確診病例169例，大部分為境外移入。今（23）日傳出行政院環保署一名基層員工，請「國內休假」參加埃及團返台後確診，引發網友論戰。

行政院環保署長張子敬表示，一名基層員工參加3月4日至12日的埃及團，13日回來辦公一天，接著因為領隊確診，該名同仁也居家隔離中，昨天宣布確診。

不過，該員當時請國內休假，並未表明要出國，張子敬指出，事後可能會有相關的行政調查及懲處。

中央流行疫情指揮中心16日宣布，提升埃及旅遊疫情至「第三級」，建議國人非必要應避免前往當地旅遊，14天內有埃及旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天，外交部旅遊警示燈號，也將埃及調為「紅色」，於17日起生效實施。

PTT網友指出，2月29日加拿大傳出確診案例有遊埃及史，3月6日尼羅河郵輪確診、3月8日案39遊埃及回台發病確診。若這位環保署員工3月4日~12日遊埃及，請國內假跑出國，雖然當時尚未禁止國人前往埃及，但偷偷跑出去，回來害4位同事被隔離，這樣到底算不算白目啊？

另有網友表示，若政府沒有宣導不要去埃及玩，那有何問題？依相同邏輯，政府沒有封區、封城、封國，現在還到處趴趴走，沒有居家隔離的人，是白目嗎？「真正白目的是搞不清狀況的人，但這些人一多起來，那是秀才遇到兵，跟他們講理，還不如教豬講人話。」

其他人則表示，「是（白目）」、「這樣沒有懲處嗎？」「還不是政府宣布三級時間太慢，一直拖」、「公務員若請假出國，要在假單上寫明」。不少網友指出，最大問題是該員請國內假卻跑出國玩，涉嫌偽造文書。

(中時電子報)