有居家檢疫男上夜店狂歡引發疫情破口疑慮，桃園市長鄭文燦23日在防疫會議指出，夜店容易有群聚感染風險，且夜店以年輕人居多，更不乏從國外回來的年輕人，指示市警局輔導勸導業者暫停營業14天，目前已有3家較大型的夜店響應。

桃園市長鄭文燦邀求警方輔導業者停業14天。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，桃園市政府警察局22日配合警政署政策，加強稽查夜店，也強力勸導夜店休息2個禮拜，目前已經有部分業者響應、決定休店，但還是有部分業者在營業，請警察局繼續稽查、勸導。

鄭文燦說，夜店容易有群聚感染風險，且夜店年輕人居多，出國回來的年輕人很有可能去夜店，希望能夠降低感染的風險，呼籲業者盡量配合。

桃園市警局長陳國進表示，桃園警方為了防止居家檢疫者外出並到易引起群聚感染的密閉營業場所消費，22日會同經發局、衛生局等單位，前往年輕人易聚集的KTV、舞廳、夜店及電子遊藝場臨檢，目前桃園市已有3家較大型的業者響應配合防疫，自主歇業14天。

(中時 )