春天季節往往都是國人前往日本賞櫻旺季，台灣與日本因新型冠狀病毒持續蔓延，國人為了自身安全紛紛減少出國前往日本各城市賞櫻旅遊，位在日本東北秋田縣大仙市老松博行市長特別至贈二座濃濃日本風味「紙風船」給樹林，一方面為台灣蔓延武漢肺炎疫情祈福，希望能夠快點結束，一方面也是讓大家不用出國到日本旅遊，就可以在台灣感受得到日本賞櫻的氛圍。

老松博行市長表示這次送給樹林二座紙風船一座畫上的是大仙市冬天大雪中施放紙風船祈福許願及享譽國際代表日本的煙火大會「大曲的煙火」，另一座則是畫上盛開梅花充滿春天氣息與穿著和服的女孩子洋溢著青春活力，這次因為武漢肺炎許多台灣民眾無法到日本旅遊，藉由致贈二座紙風船為台灣疫情祈福，希望疫情過去大家恢復正常生活。

樹林區長陳奇正表示，非常感謝老松博行市長重視台日之間友誼，全新製作二座祈福「紙風船」空運送給樹林，將在3月20日起至4月10日連續20天在樹林火車站後站廣場展出，歡迎大家一起搭乘火車來樹林，不用出國旅遊到日本，就可以感受日本風情與賞櫻氣氛，由於疫情持續擴大，籲請民眾出門戴口罩，勤洗手，量體溫做好自己的防疫。

(中時 )