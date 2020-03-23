居家隔離、居家防疫補償開始申請了！衛福部今天起，正式發布防疫補償申辦網址、申請書表格式、應備文件及受理窗口，並自即日起開放受隔離或檢疫者的防疫補償申請，民眾可採線上、郵寄或臨櫃等方式，向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請，今早7點一上線就已有42人提出申請。

衛福部3月10日發布防疫補償辦法，只要是經衛生主管機關認定受隔離或檢疫者未違反隔離或檢疫相關規定，亦即沒有違反隔離或檢疫通知書所載明應遵行事項，且未支領薪資或其他性質相同的補助者，可於隔離或檢疫期滿的次日起，申領防疫補償每日1000元。

根據指揮中心統計，截至3月18日，全台接受居家隔離或居家檢疫人數約4萬8000多人。

民眾提出申請，須於線上或紙本填寫申請書並檢附金融機構存簿封面影本、受雇人請假及無支領薪資之證明或無法從事工作及無獲得報酬、補償之切結書等相關證明文件。

衛福部社會救助及社工司科長詹恒表示，防疫補償僅限本人申請，隔離或檢疫完成後才可以提出申請，若為未成年者，可由監護人或法定代理人代為線上申請。且2年內皆可申請，所以不一定要在上線第一天就申請，請大家可以在離峰時間再使用。

不過，衛福部強調，居家檢疫通知書載明，依傳染病防治法第58條規定，民眾應詳實填寫通知書，並配合居家檢疫措施。拒絕、規避、妨礙、填寫不實者或違反居家檢疫規定者，將處以罰鍰，且不得申請防疫補償。另依109年3月16日中央流行疫情指揮中心發布，自3月17日起，民眾於指揮中心發布國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區後，非必要前往該國家或地區，亦不得申領防疫補償。

衛福部嚴重特殊傳染性肺炎（防疫補償）專區網址： https：／／topics.mohw.gov.tw／COVID19／cp-4715-52167-205.html

嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償申辦系統網址：https：／／swis.mohw.gov.tw／covidweb／

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