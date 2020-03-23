詐騙集團以165反詐騙的名義，誆稱可協助追回損失，繼續對被害人詐財。（警方提供）

刑事局今天指出，近其網路出現名為「165在線反詐騙聯盟」的虛假組織，誆稱為「專業辦理追回的駭客團隊，幫助您挽回交友詐騙損失」，實則繼續詐騙被害人。警方目前已接獲多起報案，刑事局提醒，這是一種新的詐騙手法，歹徒利用165的名義博取民眾信任，騙民眾可追回交友網站被騙資金，請民眾切勿輕信上當。

警方調查，今年3月，嘉義市60歲王姓男子因於feelmon、onlyuuu、iiwantyou、yesiido等4個交友網站購買禮物卡卻未收到，後續接到「台灣公益165在線反詐騙聯盟」的e-mail，稱會幫王民討回未收到的禮物卡，並留下LINE ID：w1010dd。

王某加入後以LINE與歹徒聯繫，歹徒稱需要先支付「佣金」才會幫忙討回禮物卡，王依照歹徒指示匯款後，歹徒又以「手續費」、「金管會風控部門攔截」、「保釋金」等話術，要求繼續匯款，王因此陸續匯款損失20萬餘元。

刑事局呼籲，165全民防騙網官方網站(https：／／165.npa.gov.tw／＃／)、LINE官方帳號(ID：@tw165)及165反詐騙宣導臉書粉絲專頁均只有一個，本案歹徒使用之LINE ID為w1010dd、165online，請民眾提高警覺，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證，並透過上述管道隨時瞭解最新詐騙手法。

(中時 )