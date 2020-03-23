台中市政府教育局建置線上教學資源中心，提供學生居家學習不中斷。（陳世宗攝）

全球新冠肺炎疫情持續蔓延！台中市政府教育局針對滯留海外及在家檢疫的學生，推出居家學習不中斷課業輔導措施。教育局長楊振昇指出，該局將線上學習資源整合至「台中市線上教學資源中心」，讓停課學生在家自主學習，教師亦可透過系統為學生規畫課業輔導計畫。

教育局表示，台中市教育局線上教學資源中心，有國中小國語文、英語文及數學3科至少1300個學習影片及相關資源；並依年級、版本、單元分類，透過檢索功能及整合性帳號，學生可至線上教學資源中心，依進度及需求自主學習。

楊振昇指出，除線上學習中心外，各校還透過數位學習平台、教師線上直播或視訊教學、社群通訊軟體及傳送紙本教材等方式，為居家檢疫學生進行課業輔導；滯留中港澳學生，學校也會寄送教科書或紙本教材給學生，並透過推特、WeChat等社群軟體進行輔導、關心學生健康狀況。

為協助全市教師線上直播教學，教育局還辦理多場教師增能研習，盤點各校線上學習的設備；學生在家中透過網路、電腦或平板及耳麥等，即可藉由影片串流學習或與老師直播教學互動；家中無相關行動學習設備的學生，校方提供短期借用，返校後再繳回。

教育局還規畫有線上課業輔導及補課計畫，校方透過學習平台紀錄學生學習歷程，直播線上教學、雙向互動解惑關懷；學生可選擇老師指定的學習平台，點選老師分派課程加入線上直播及互動，完成老師規畫學習內容及互動，讓學習不中斷。

(中時 )