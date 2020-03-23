被罵爆！ 張上淳2醫師兒皆發聲明道歉

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的2名台大醫生兒子日前因出國爭議引起基層醫事人員不滿，要求台大醫院對於核准假的標準對外說明清楚。今台大醫院表示，在張上淳么子出國之際，共有19名住院醫生同樣前往非旅遊警示國家，並無任何特別之處，一切休假規則都完全遵照衛福部規範。

台大醫院今提出以下3點聲明：

一、本院核准醫師休假出國完全依照衞生福利部公告之規範，核駁醫事及社工人員出國申請。並未自訂其他標準，且全體適用。

二、 台大醫院的住院醫師平日工作繁重，身心壓力極大，於不影響病人照護工作下，均會安排輪流休假，以維護同仁身心健康。

三、經查3／1～3／13共有19位住院醫師前往非旅遊警示國家，均依相關規定辦理，並無任何特例。目前於返國後均依規定未到醫院工作進行居家檢疫或自主健康管理中，院方並持續關懷同仁健康情形。

張上淳共有2名兒子，均在台大醫院執業，么兒在3／4前往美國觀賞NBA球賽，雖然當時美國仍未被列為旅遊警示區，但礙於張上淳在國內防疫指揮體系的威望，仍引發外界爭議，而長子雖已取消國外旅行，但卻被人抓包在臉書上發文痛批禁醫護人員出國政策「違憲」，兩名兒子皆在昨晚發出道歉聲明止血。

(中時 )