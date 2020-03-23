受到新冠肺炎的影響，日本厚生勞動省從3月18日開始，提供自由業者每日4100日圓（約新台幣1,147元）的救濟，同樣的問題在澳洲也存在，沒有保障的臨時工（causal worker）現在嚴重陷入工作危機。

在澳洲，工作的僱用方式分成全職、兼職及臨時工，其中臨時工因為工作時間不固定，保障較少，也沒有特休，他們多半是在咖啡廳及餐廳工作。隨著新冠肺炎爆發，餐飲業受到巨大影響，對於19至30歲的年輕人，許多收入不足的人，可能會變得付不起房租而無家可歸。尤其在墨爾本或雪梨等大城市，房租更是驚人，就算能領到每周失業津貼198澳幣（約新台幣3,542元），租金的佔比可能就超過59%，嚴重影響生活品質。

其實在澳洲，約有650萬人是低收入所得，雖然政府提供一次給付750澳幣（約新台幣13400元）的救濟，但並不包括臨時工的部分，政府打算提出要提高臨時工時薪的政策，但遠水可能救不了近火。

目前澳洲的工作者，每4人就有1人被歸類在臨時工的範圍，雖然並非全部都低收入，但畢竟例外是少數。根據澳洲統計局的調查，臨時工的存款超過2400元澳幣（約新台幣43,000元）的佔34.6%，600元澳幣（約新台幣10,700元）以下的也有27.4%，更有超過11.5%的人負責中。如今受到新冠肺炎影響，臨時工們可能連工作都保不住，政府要如何顧及這些人，也是很頭疼的問題。

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(中時電子報)