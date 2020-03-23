因新冠型肺炎疫情持續升溫，樹林警分局為嚴防居家隔離或居家檢疫之民眾趴趴走而增加感染機率，昨(23)日針對密閉式之KTV、視聽歌唱、網咖等公共場所，實施擴大臨檢勤務，希望藉由此項勤務作為，除可淨化轄區治安環境外，也一起為防疫把關。

樹林警分局表示臨檢小組人員都全程戴上口罩，以確保自身安全，另此次臨檢場所選定的KTV、視聽歌唱、網咖及釣蝦場等，都是屬密閉空間之娛樂場所，消費民眾除容易酒後滋事外，也容易增加相互感染之風險，警方特別運用M-Police行動電腦查詢身分，以有效防堵居家隔離或居家檢疫者違反規定的情事發生，維護國人身體健康。

警方執行過程除現場勸導應隨時佩戴口罩外，也向店家道德勸說，自主降低客流量，必要時暫時停業一段時間，以避免疫情擴散，並呼籲民眾在防疫期間，避免到娛樂場所逗留，更不可違反相關居家防疫規定，否則最重將遭罰新臺幣1百萬元，得不償失。

(中時 )