鴻海集團創辦人郭台銘，去年退出國民黨總統候選人初選後，遭人在PTT政黑版上PO文，辱罵「期待鍋(應為郭)媽媽駕鶴西歸」、「生出這種垃圾」。郭報警提告，警方查出是前鴻海工程師、網路暱稱「跑步哥」的黃姓男子所為，台北地檢署23日依公然侮辱罪嫌起訴黃男。至於黃涉嫌詛咒郭母部分，檢方認為不構成恐嚇及公然侮辱罪嫌，另予不起訴處分。

據了解，2016年間，有人在PTT科技版上聲稱是工程師，被鴻海逼退，在廠區跑給人資追，網友取了「跑步哥」的綽號。

郭去年9月退出國民黨總統候選人初選後，PTT政黑板自10月16日起，有人PO文「果凍怎麼都躲在女發言人後面」，包括暱稱「國民黨李宗瑞」、「三重彭于晏」等網友，在下方留言「期待鍋(應為郭)媽媽駕鶴西歸」、「生出這種垃圾」。

郭憤而向刑事局提告，檢警循線找到黃男，但黃否認是「跑步哥」，稱多年前在鴻海工作時遭霸凌，但他沒有上網PO文罵郭。

但檢警發現這些帳號IP位址，都與黃的手機有關，認定黃涉案，檢方認為PO文罵郭是「垃圾」，已經構成公然侮辱罪嫌，依法起訴。另詛咒郭母的部分，因未直接或間接危害到他人安全，不構成公然侮辱、恐嚇等罪要件，另予不起訴。

(中時 )