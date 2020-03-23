受到美股上周五大跌逾900點，今（23）日電子期貨盤一度大跌近1,000點，台股開盤賣壓蜂擁而出，一早低點來到8750點，大跌484點，隨後在國安基金進場護盤下，指數一度拉升，惟終場仍下跌344點，收在8890點，成交量1468億元。

受制美國總統川普擬祭2兆美元金援新冠疫情及振興經濟計畫，在國會遭阻，顯示美朝野針對全力阻擋疫情擴散還未達共識，使周一美股道瓊期等4大期指再度全面重挫，繼而影響亞股匯兩市也多跌得鼻青臉腫，包括台股，分別失守9200點、10年線、9100點、9000點及8900點。

美道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等四大期指，目前分別暫報重挫4.38%、4.31%、3.64%及4.85%。而亞股今除日股表現還不錯，現下暫報大漲1.88%外，餘包括澳洲、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、印尼及印度等，目前分別暫報下挫5.98%、4.7%、2.39%與2.68%、4.58%、8.01%、0.74%、2.7%、6%、7.12%、3.83%及10.98%。

另外，亞洲主要貨幣在匯市兌美元也多表現疲軟，，除日圓逆勢強升外，僅台幣、人民幣與菲披索相對抗跌，餘韓圜、新元、印尼盾、印度盧比、泰銖及馬來幣等，持續向下手探底。

台股權值股方面，除台塑化、聯發科、長榮航與華航等逆勢演出外，餘台積電、鴻海、股王大立光、台塑、台化、南亞、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、中鋼、中華電、南亞科、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、友達、群創、和碩、台灣大、台達電、台泥、亞泥、長榮、統一及遠東新等，臉色多鐵青。

據了解，市場關注國安基金究竟有沒進場護盤，卻換來財政部長表態，不可說，隨機進場，來無影，去無蹤的半吊子談話，令眾散戶傻眼。目前看起來，即便國安基金逢低護盤，但外資擁有龐大的重量級權值股的持股比重，單是每日調節逾百億就夠瞧的，加上部分內資趁機混水摸魚，使國家隊短線護盤或事倍功半，短期而言，投資人還是不要冀望過殷，免得失望過於沈重。

不過，大盤在盤中一度慘跌逾400點，也一度跌破8700點，迄尾盤仍屹立8800點之上，顯示逢低默默撿便宜者仍大有人在，今表現相對強勢股票，多屬資本額迷你、具題本面並擁高股息殖利率概等利基，另外，基本面具轉機者也值注意，包括玉晶光、華新科、穩懋、祥碩、聯亞、美食-KY、、昂寶與聯詠等波段行情，值持續追蹤。

此外，包括資產、營建、造紙、生技、宅經濟等相關概念股，或受惠新台幣兌美元相對抗跌，或受惠疫情概念與消費習性的改變等利多因子，盤中也見大股東、業內實戶等買盤青睞，值注意。

(中時電子報)