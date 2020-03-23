新北市政府警察局樹林分局為紓解清明節假期車潮，規劃清明掃墓及假期旅次車潮等2大項交通疏導重點，警方提醒用路人及掃墓民眾，要注意交通管制時間及路段，以免行程受阻。

清明節4天連續假期即將到來，依據往年清明連續假期特性，假期前2周假日，民眾將陸續至各墓園及納骨塔掃墓，勢必湧現車流，為紓解清明掃墓及連續假期車潮，樹林分局規劃自前(21)日起連續兩個假日及4月2至5日（星期四至星期日）止，規劃轄區各重點路口適時派遣員警及義交，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

分局長張明和指出，清明節4天連續假期即將到來，依照往年清明連續假期特性，國人有提前掃墓的習俗，自清明節前2周即規劃加強樹林區示範公墓納骨塔、第六公墓及軍人公墓等周邊道路，進行交通疏導管制措施，屆時請掃墓民眾配合員警與義交的管制指揮；另考量通往墓園的路幅狹窄，樹林區公所特別於4月4日早上7時到下午3時有闢駛往返納骨塔及第六公墓等2線的免費掃墓專車，呼籲掃墓民眾多加搭乘，此外樹林區公所為考量防疫，將實施量測體溫及納骨塔人數總量管制，並規劃樹林區東佳路及武林街等2路段另3月21、22、28、29日及4月2至5日7時至16時開放紅黃線停車(武林街開放4月4日7時至16時)，如要自行開車前往的民眾，務必要遵守交通疏導管制路段規定，倘有違規停車，將加強取締與拖吊；同時呼籲民眾響應市長「網路祭祖掃墓」理念，避免群聚風險。

樹林區各公墓109年4月4日實施交通管制(禁止汽車進入)地點：

1. 市立納骨塔(光興街400號)：光興街166號、保安街2段45巷口、南寮福德宮前(禁止汽車進入)、北靈宮三岔路口從桃園方向上山車輛只准左轉下山，以避免與區公所規劃接駁車交織。

2. 第六公墓：中山路、東佳路口平交道口(禁止汽車進入)。

(中時 )