【現場直播】中央流行疫情指揮中心「新冠肺炎疫情」例行記者會｜2020.03.23

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26例COVID-19(武漢肺炎)病例，其中25例境外移入、1例本土。境外移入個案為13女12男，年齡未滿5歲至70多歲，入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日。個案發病前分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史。

指揮中心表示，新增本土病例為30多歲女性(案186)，為某研究機構群聚個案(案168)同住接觸者，3月17日發病，因案124於3月20日確診，且案168曾有症狀，故案186於3月20日自行就醫並採檢通報，於今日確診，為該研究機構群聚第5名確診個案。

境外移入個案中，出國目的多為旅遊或工作，並包括5起群聚，說明如下：

1.一對夫妻(案170、189)於3月12日至20日赴西班牙旅遊，兩人分別於3月20日、21日發病，經通報檢驗均於今日確診。

2.案171、174為職場同事，分別於1月12日及2月25日至荷蘭工作，其中案171的兩名家人(案175、178)亦陪同前往，4人分別在3月7日及10日發病，並於3月20日入境時，由機場攔檢通報，4人均於今日確診。

3.一對夫妻(案172、173)因工作及就學，於去(2019)年12月21日至法國，分別於3月16日及18日發病，2人在3月20日入境時由機場攔檢通報，均於今日確診。

4.案177為案129同事，兩人於3月11日至18日前往美國工作，其中案129已於3月20日確診，案177於3月19日發病，經就醫採檢於今日確診。

5.案195於3月5日至19日與另2名友人前往美國旅遊，其中該2名友人已於3月21日確診(案137、145)，案195於3月20日發病，經檢驗亦於今日確診。

(中時電子報)